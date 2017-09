Im Endspurt des Wahlkampfes stattet SPD-Kanzlerkandidat Schulz am Freitag Potsdam einen Besuch ab. Es ist sein einziger Auftritt in Brandenburg im Rennen um das Kanzleramt. Zuvor hat er der Forderung der Linken nach einem "Ost-Ministerium" eine Absage erteilt.

Die Brandenburger SPD liegt in Umfragen deutlich hinter der CDU. Die sieht derzeit gute Chancen, in der SPD-geführten Mark alle zehn Bundestagsmandate zu holen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird am Freitag zu seinem einzigen Wahlkampfauftritt in Brandenburg auf dem Potsdamer Luisenplatz erwartet. Schulz soll dort gegen 14.00 Uhr auf die Bühne treten, heißt es von der SPD-Landesgeschäftsstelle in Potsdam. Dann wollte er den Bürgern auf den letzten Metern des Wahlkampfes noch einmal seine Ideen von einer gerechteren Gesellschaft erklären.

Am Morgen hatte Schulz Forderungen der Linken nach einem Ost-Ministerium zurückgewiesen erteilt. "Das hat keinen Sinn", sagte Schulz in einem Interview mit der "Schweriner Volkszeitung" (Freitag). "Wir lösen die Probleme nicht dadurch, dass wir ein Extra-Ministerium schaffen." Alle Ministerien, vom Kanzleramt an, müssten dafür sorgen, dass in allen Bundesländern die gleichen Lebensbedingungen herrschten.

Es gebe noch Ost-West-Unterschiede, sagte Schulz und forderte gleiche Löhne für gleiche Arbeit, "egal wo". Die Tarifbindung müsse auch in Ostdeutschland zum Normalfall werden. "Wo Tariflöhne gezahlt werden, ist der Lohnunterschied zum Westen fast verschwunden", sagte Schulz.

Laut dem aktuellen Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit lag die Wirtschaftleistung je Einwohner im vergangenen Jahr im Schnitt bei 73,2 Prozent des westdeutschen Niveaus. Die Lücke schließt sich nur langsam.

