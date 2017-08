Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 30.08.2017 | 20:15 Uhr

Bis jetzt habe ich Alexander Gauland in seinem politischen und journalistischen Wirken, u. a. als Zeitungsherausgeber, für einen etwas bärbeißigen Konservativen gehalten. Nun scheint der Mann von der in Gang gesetzten Eigendynamik überrollt zu werden. (Analog wie bei Schily, der bei weiterem Wirken als Innenminister glatt noch bei der CSU gelandet wäre).



Weshalb ein Mensch, der in Deutschland geboren ist, in Anatolien "entsorgt" werden soll, bleibt mir ein Rätsel und diese Vokabel könnte doch glatt den beiden vergangenen Totalitarismen entstammen, die lebendiges Leben und tote technische Materie sprachlich ineins gesetzt haben: Von den feindlich-negativen Elementen bis hin zur - zahllose Schraubendrehungen weiter - so bezeichneten Endlösung.