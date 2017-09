Audio: Inforadio | 11.09.2017 | Sabrina Wendling

Symbolwahl zur Bundestagswahl - Kein Wahlrecht - aber trotzdem eine Stimme

11.09.17 | 18:36 Uhr

Millionen Migranten leben in Deutschland, dürfen aber nicht an der Bundestagswahl teilnehmen. In Berlin-Mitte trifft das jeden dritten Bürger. Alternativ können diese nun bei einer Symbolwahl ihre Stimme abgeben.

In Berlin können Ausländer seit Montag an einer sogenannten Symbolwahl teilnehmen. Rund 7,8 Millionen Menschen würden derzeit in Deutschland leben, hätten aber kein Stimmrecht bei der Bundestagswahl, teilte der Bezirk Mitte mit.

Die Aktion erfolgt im Rahmen einer deutschlandweiten Kampagne namens "Hier lebe ich - Hier wähle ich". Migranten-Organisationen hätten die Teilnahme des Bezirks angeregt, sagte Bezirksstadträtin Sandra Obermeyer. "Das Ziel ist es, die Teilhabe von Migranten sicherzustellen und zu verbessern." Fast ein Drittel der Einwohner des Bezirks sei aufgrund der Staatsangehörigkeit nicht wahlberechtigt. In Mitte öffnen rund 20 Wahllokale, in verschiedenen Vereinsheimen, Kulturläden oder bezirkseinrichtungen. Dort liegen auch Wahlzettel aus, die auf DIN A4-Seiten gedruckt sind, statt wie im Original auf lange Bögen. Bis Sonntag kann abgestimmt werden.



"Ich habe auch eine Stimme und will, dass sie auch zählt"

Im rbb-Interview sagte Samira aus Serbien, die am Montag ein Wohllokal beim Verein "Wendepunkt" besuchte, sie kenne sich nicht so richtig mit den Parteien und dem Wahlsystem aus. Daher wolle sie sich nicht gleich festlegen, sondern sich erstmal informieren - und am Mittwoch wiederkommen und wählen. Hasan aus Palästina berichtete im rbb-Interview, er lebe seit über 20 Jahren in Deutschland, habe aber keinen deutschen Passund dürfe deshalb nicht wählen. Die Symbolwahl sieht er als kleinen Trost, denn eigentlich würde er viel lieber richtig wählen. "Ich habe aber auch eine Stimme und will, dass sie auch zählt", sagt er.

Bis Sonntag darf gewählt werden

Karin Al-Shraydeh vom Verein Wendepunkt, der ein Wahllokal zur Verfügung stellt, sagte: "Das Thema soll auch von Menschen, die nicht wählen gehen dürfen, ernst genommen werden. Sie sollen sich eingeladen fühlen, sich politisch zu engagieren." Eventuell solle man sich auch Gedanken darüber machen, welche Schritte man einleiten könne, um deutscher Staatsbürger zu werden, um auch wählen zu können. Die Aktion habe auch eine Botschaft für die Öffentlichkeit, Al-Shraydeh: Es solle eine politische Diskussion darüber angeregt werden: "Wer ist berechtigt, Politik überhaupt mitzugestalten?" Nach Wahlschluss am Sonntag wird ausgezählt. Nächste Woche Mittwoch soll bekanntgegeben werden, wie die Symbolwahl ausgegangen ist. Mit Informationen von Sabrina Wendling