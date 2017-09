Das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Sonntag hat in der Berliner und Brandenburger Landespolitik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Schulz hatte sich im einzigen Aufeinandertreffen mit Merkel vor der Wahl angriffslustig gezeigt. So warf der SPD-Chef der Kanzlerin schwere Fehler in der Flüchtlingskrise vor. Die deutsche Regierungschefin hätte die anderen EU-Staaten früher einbeziehen und vorab auf eine europaweite Verteilung der Flüchtlinge dringen müssen, sagte Schulz.

Im rbb-Sender Radioeins sagte der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, im Duell habe sich herausgestellt, dass die Unterschiede zwischen den beiden Kanzlerkandidaten geringer seien, als zwischen denen, die sich um Platz drei bewerben würden. Herausforderer Schulz habe Merkel häufig zugestimmt, und bei Kritik habe sie immer auch die Mit-Regierungsverantwortung der SPD verwiesen.

Für ihn habe sich bestätigt, so Özdemir, dass das Modell des Kanzlerduells in dieser Form veraltet sei. Er stellte die Frage, warum es nicht wie in Frankreich oder den USA ein gemeinsames Streitgespräch zwischen allen Parteien geben könnte, auch wenn die Chancen, an der Regierung mitzuwirken, nicht bei allen gleich seien. So hätten auch Themen, die im Kanzlerduell nicht oder nur am Rande thematisiert wurden eine Chance, wie Bildung, Klimaschutz oder Digitalisierung.