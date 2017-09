Zwar dürfen Minderjährige nicht über den Bundestag mitentscheiden - ihre Stimme können sie aber trotzdem abgeben. Am Freitag findet bundesweit die U18-Wahl statt. In Berlin und Brandenburg öffnen dafür mehr als 360 Wahllokale.

Neun Tage vor der Bundestagswahl können Minderjährige am Freitag auch ihr Kreuzchen machen. Dazu öffnen in Berlin mehr als 270 sogenannte U18-Wahllokale, in Brandenburg sind es über 90. Bundesweit können die Jugendlichen an mehr als 1.600 Stellen ihre Stimme abgeben, wie die Veranstalter mitteilten.

Auch die Wahllokale selbst wurden von den Kindern und Jugendlichen angemeldet und organisiert - von der Wahlurne über die Stimmzettel bis hin zum Kugelschreiber für das Kreuz. Die Wahllokale sind bis maximal 18 Uhr geöffnet. Die Auszählung der Stimmzettel erfolgt öffentlich.