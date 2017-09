Wegen des Marathons am Sonntag hat die Berliner Landeswahlleiterin, Petra Michaelis, betroffene Bürger aufgerufen, erst am Nachmittag wählen zu gehen. "Wir haben in der Stadt 1.779 Wahllokale - 30 Wahllokale liegen sehr nah an der Marathon-Strecke", sagte sie am Donnerstag im rbb-Inforadio. Rund 20.000 Wahlberechtigte müssten die Strecke am Wahltag queren.



Diese 20.000 Anrainer der Marathon-Strecke seien durch Infoblätter informiert worden, sagte Michaelis. Sie rate: "Lassen Sie erst den Marathon durchlaufen und gehen dann ab Mittag zum Wahllokal." Diese seien ja bis 18 Uhr geöffnet. Es solle aber auch Querungen der Strecke geben, sagte Michaelis. Dazu sei man im Gespräch mit dem Marathon-Veranstalter.



Jeder Wähler werde die Möglichkeit haben, über den Bundestag und das Referendum zur Zukunft des Flughafens Tegel abzustimmen, versprach Michaelis im rbb-Inforadio. "Jeder wird sein Wahllokal erreichen können."