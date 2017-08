In weniger als einem Monat dürfen die Deutschen den 19. Bundestag wählen. Wer sich nicht durch die Wahlprogramme der Parteien wühlen will, hat ab heute wieder eine Entscheidungshilfe: den Wahl-O-Mat 2017.

754 Seiten. So viel Lesestoff hat jemand, der sich durch alle Bundestagswahlprogramme der sechs "großen" Parteien wühlen will. Etwa so viel wie die ersten vier Bände von Harry Potter. Wem das zu viel ist, der hat ab heute eine etwas übersichtlichere Entscheidungshilfe: den Wahl-O-Mat 2017.