Viele Monate waren sie auf Stimmenfang, zwei Tage vor der Bundestagswahl haben jetzt fast alle großen Parteien offiziell ihren Wahlkampf beendet. Überraschendes wurde dabei nicht gesagt. Die Berliner Verbände werben am Samstag noch einmal um die Gunst der Wähler.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warnte am Freitagabend vor einer vierten Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Mit Merkel drohten vier Jahre Stillstand - er wolle ein Bundeskanzler sein, der mutig die Zukunft gestalte, sagte Schulz beim offiziellen Wahlkampfabschluss der SPD auf dem Berliner Gendarmenmarkt.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und Linkspartei noch einmal mit Kundgebungen in Berlin um Wählerstimmen geworben.

Für eine sozialere Politik in Deutschland warb Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Nur wenn die Linke stärkste Oppositionskraft bleibe, "werden sie sich diese ganzen sozialen Sauereien wie die Rente mit 70 nicht trauen", sagte die Fraktionschefin auf dem zentralen Wahlkampfabschluss ihrer Partei am Berliner Alexanderplatz.

Bei einer "Pasta-Party" in einem früheren E-Werk in Berlin-Mitte versuchten die Grünen-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir ihre Anhänger für den Wahlkampf-Endspurt zu motivieren. Wer wolle, dass Deutschland gerecht und ökologisch werde, der wähle Grün, hob Göring-Eckardt hervor.

FDP-Chef Christian Lindner wird am Samstag in Düsseldorf zusammen mit Partei-Vize Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf einer Großveranstaltung sprechen. Die AfD verzichtet auf eine große Wahlkampfabschluss-Veranstaltung.

CDU und CSU hatten ihre "Endspurtkundgebung" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer in München angesetzt. In ihrer Rede präsentierte Merkel zentrale Wahlkampfversprechen der Union wie Steuersenkungen, mehr Investitionen in Bildung und einen Ausbau der Digitalisierung. Auf den Münchner Marienplatz kamen neben zahlreichen Anhängern auch viele Gegner der Kanzlerin, die mit Trillerpfeifen pfiffen oder "hau ab" in Richtung der Kanzlerin riefen.

Letzte Meinungsumfragen der Forschungsgruppe Wahlen sowie der Institute Forsa und Emnid sahen die CDU/CSU mit 35 bis 36 Prozent weiterhin klar in Front, aber deutlich schwächer als vor vier Jahren. Die SPD muss demnach am Sonntag mit 21,5 bis 22 Prozent rechnen, was ihr bisher schlechtestes Ergebnis überhaupt wäre. Spannend blieb bis zuletzt vor allem das Ringen um den dritten Platz. Letzte Umfragen sahen dabei allerdings die AfD vorn.

Am letzten Tag vor Bundestagswahl und Volksentscheid gehen die Berliner Parteiverbände nochmals auf Stimmenfang. Am Samstag gibt es in der ganzen Stadt neben zahlreichen Infoständen letzte Wahlkampf- und Straßenaktionen.