26.08.17 | 08:54 Uhr

Das Duell Gesine Lötzsch (Linke) gegen Martin Pätzold (CDU) ist eine Neuauflage von 2013: Bei der letzten Bundestagswahl siegte Lötzsch und zog als Direktkandidatin in den Bundestag ein. Ob sie jetzt wieder das richtige Rezept für einen Sieg besitzt? Von Iris Marx

Für Martin Pätzold geht’s um die Wurst: Der CDU-Politiker tritt bei der Bundestagswahl gegen Polit-Profi Gesine Lötzsch (Linke) an. Bei der letzten Wahl unterlag er. Jetzt findet das Duell in Berlin-Lichtenberg erneut statt.



Doch heute wird am Wahlkampfstand von Pätzold erstmal richtig gegessen, auf einem Hof im Ortsteil Malchow. Und ein bisschen Wahlkampf wird auch gemacht. Martin Pätzold mischt sich unters Volk und spricht über die Ortsumgehung.

Blumen für Pätzold

Das Thema Verkehr ist sein Steckenpferd: "In den letzten vier Jahren habe ich sehr bewusst versucht, mich bürgernah zu engagieren und viele kleine Themen zu lösen, aber auch große Themen wie die Ortsumfahrung Malchow", erzählt der Bundestagsabgeordnete und fügt stolz hinzu: "20 Millionen Euro im Verkehrswegeplan ist die Perspektive!"



Martin Pätzold, CDU, ist 32 Jahre alt und von Beruf Diplom-Kaufmann. 2013 zog er dann über die Landesliste in den Bundestag ein - nun tritt er zum zweiten Mal an. Und die Stimmen hier sind ihm so gut wie sicher. "Seine Ziele und sein Engagement sind einfach ganz toll", sagt Anwohnerin Elke Bienek. "Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Der kriegt gleich noch einen Blumenstrauß von mir."

Bei Lötzsch läuft's nicht so richtig rund

Seine Gegnerin ist Gesine Lötzsch - sie gehört zur Linkspartei wie der Kaffee zum Kuchen. Doch der geht heute eher schleppend weg. Die 56 Jahre alte Lehrerin kandidiert zum fünften Mal, bislang immer erfolgreich. An diesem Tag aber hat sie kein Glück auf ihrer Wahlveranstaltung. Dann kommt auch noch der Regen dazu, nur einige wenige Anwohner halten durch.



Und selbst deren Wahl-Stimme ist noch nicht sicher: "Ich kenne die Frau Lötzsch gerade fünf Minuten", sagt Sylvia Schroff. "Ich muss mich noch überzeugen." Und für diese Überzeugungsarbeit muss sich die Politikerin noch etwas Zeit nehmen. "Früher hatten wir oft Frühstück auf der Straße gemacht", sagt Lötzsch über ihr bisheriges Wahlkampf-Konzept. "Jetzt sind wir eher auf den Nachmittag gegangen und man kommt so etwas unkomplizierter ins Gespräch." Doch so richtig unkompliziert funktioniert das heute aber nicht. Auf ihre Frage "Noch ein Stück Kuchen?" heißt es: "Nein!"



"Solidarisch geht es besser" ist Lötzsch Wahlmotto, doch mit dem Wähler kann sie darüber heute nicht wirklich diskutieren. Einziger Lichtblick - am Ende sind die Kuchenbleche leer.



Lötzsch gegen Pätzold, Kuchen gegen Wurst. Wer wohl da das bessere Rezept für den Wahlkampf hat?