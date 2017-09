Die Länder Berlin und Brandenburg sind von Mängeln in der Bundestagswahl-Software offenbar nicht betroffen. Auf Nachfrage von rbb-Inforadio hieß es aus beiden Landeswahlleiter-Büros, dass die verwendete Software als sicher gelte.



Zuvor hatten der Bundeswahlleiter und Sicherheitsexperten vor Lücken im Programm ,"PC Wahl" gewarnt.



Den Angaben zufolge verwendet Berlin zur Übermittlung der Wahlergebnisse in den Bezirken ein anders Programm mit dem Namen IVU.elect. Brandenburg wiederum nutzt eine landeseigene Version des Programms PC Wahl, die nicht von den aufgedeckten Mängeln betroffen sei.



Die Wahl-Software beider Länder sei geprüft und entspreche den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Grundsätzlich gehe man davon aus, so vor Manipulation geschützt zu sein.



Natürlich verlasse man sich aber nicht ausschließlich auf die Technik, so die Sprecherin des Brandenburger Wahlleiters Cain. Bei technischen Störungen gebe es eine Reihe von Kompensationsmöglichkeiten.



Die Ergebnisse beider Länder werden im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gesammelt und von dort an den Bund weitergeleitet. Der Datentransfer erfolge über das abgeschlossene System der Landesverwaltung, und nicht über das Internet. Das biete zusätzlichen Schutz.