Eine Stunde lang durften die vier YouTuber Nihan, ItsColeSlaw, MrWissen2Go und MarcelScorpion Schulz Fragen stellen, live übertragen im Internet. Und was soll man sagen: Das, was die vier Selfmade-Mediengesichter da zustande brachten, war um Weiten interessanter als das einschläfernde TV-Duell zwischen Merkel und Schulz am vergangenen Sonntag. Der Unterschied: Statt 16,1 Millionen Menschen sahen diesmal höchstens 15.000 zu.

Die 26 Jahre alte Nihan gibt auf ihrem Kanal Schönheitstipps, ein politisches Interview hat sie noch nie geführt. Als ihr Schulz in dem cremefarbenen Ledersessel des Studios gegenübersitzt, kann sie ihre Nervosität nicht verbergen - es wird schnell klar, dass der ehemalige Präsident des EU-Parlaments keine giftigen Fragen zu befürchten hat. Der Politikprofi Schulz merkt das sofort und deshalb wirkt er deutlich entspannter, nahbarer als bei seinem Auftritt am Sonntag.

Fast jede Antwort versucht er auf eine persönliche Erfahrung zu beziehen, manchmal wirkt das allerdings aufgesetzt. Nihan spricht mit Schulz über Integration und Ausländerfeindlichkeit, sie hat türkische Wurzeln. Der 61-Jährige erzählt von einem alten Freund, den es zwischen seinen beiden Heimatländern Türkei und Deutschland schier zerrissen habe. "Man muss den Schwerpunkt auf dem Land haben, in dem man lebt", sagt Schulz. Die EU-Beitrittsverhandlugnen mit der Türkei wolle er abbrechen, wenn er Bundeskanzler werden sollte, wiederholt Schulz. Den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan respektiere er zwar, aber dieser verstehe nur eine klare Sprache. Freunde würden die beiden nicht mehr werden, sagt er.

Von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern redet Schulz in dieser Stunde übrigens auffällig oft. Immer kann er jemanden nennen, bei dem er das erlebt hätte, was der jeweilige Fragesteller gerade anspricht - manchmal auch sich selbst. Egal ob es um Bildung (er gab türkischstämmigen Kindern Nachhilfe), Naturschutz (seine Frau engagiert sich), Tierschutz (er besaß Wellensittiche) oder Digitalisierung geht (einem Freund wurde nach einem Unfall durch schnell übertragene MRT-Bilder geholfen). Auch die Politik-Serie House of Cards kenne er, sagt Schulz. So wie die Hauptfigur, der skrupellose Präsident Frank Underwood, wolle er nicht werden.