Zweitstimmen-Analyse Brandenburg - Parteien im Zweier-Vergleich: So weit liegen sie auseinander

25.09.17 | 14:19 Uhr

Wie haben einzelne Parteien im direkten Vergleich zu ihren Mitbewerbern in Brandenburg abgeschnitten? Die Ergebnisse von SPD, AfD, CDU und Linken im Vergleich. Von Götz Gringmuth-Dallmer

Welche Partei hat in welchem Wahlkreis in Brandenburg welches Ergebnis im Vergleich zu ihren Mitbewerbern erzielt? Eine Auswertung der Zweitstimmen.



CDU und AfD im Vergleich

Im Wahlkreis Cottbus - Spree-Neiße ist die AfD mit 26,8 Prozent die stärkste Partei, gefolgt von der CDU mit 24,1 Prozent. Dafür gewinnt die CDU in diesem Wahlkreis das Direktmandat. In allen anderen Wahlkreisen holt die CDU Platz 1 bei den Zweitstimmen. Im Wahlkeis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II –Teltow-Fläming II (dem Wahlbezirk, in dem Manja Schüle das einzige Brandenburger Direktmandat für die SPD holte), ist der Abstand zwischen CDU und AfD mit 11,3 Prozentpunkten am größten.



CDU weit vor der SPD

Die CDU ist in Brandenburg deutlich stärker als die SPD. Den größten Abstand gibt es im Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II mit 12,3 Prozentpunkten Differenz, den geringsten Abstand zwischen den beiden Parteien gibt es im Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II mit 6,3 Prozent der Zweitstimmen.

SPD und Linke

Schaut man sich die Zahlen der SPD im Vergleich zur Linken in Brandenburg an, ergibt sich kein einheitliches Bild. So hat Die Linke im Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II mit 20,7 Prozent der Zweitstimmen 5,3 Prozentpunkte mehr als die SPD (15,4 Prozent) geholt. Dafür hat die SPD wiederum im Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I mit 21 Prozent der Zweitstimmen 4,6 Prozentpunkte mehr als Die Linke (16,4) gewonnen. In einigen Wahlkreisen ist der Abstand zwischen beiden Parteien sehr gering: In Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II liegen sie gerade 0,1 Prozenzpunkte auseinander. Die SPD bekam hier 15,4 Prozent, Die Linke 15,5. Der Abstand zwischen beiden Parteien in Brandenburg beträgt insgesamt 0,4 Prozentpunkte.

SPD und AfD im Vergleich

Die SPD konnte in Brandenburg bei den Zweitstimmenergebnissen im Schnitt 2,6 Prozentpunkte weniger als die AfD erzielen. Lediglich in drei Wahlkreisen liegen die in Brandenburg mitregierenden Sozialdemokraten SPD vorne. Den größten Abstand zwischen beiden Parteien gibt es im Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße mit 11,6 Prozentpunkten (AfD 26,8 Prozent, SPD 15,2 Prozent), den geringsten Abstand in Oberhavel – Havelland II mit 0,1 Prozentpunkten (SPD 18,5 Prozent, AfD 18,6 Prozent).