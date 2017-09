Gründungsjahr: 2013, scheiterte bei der vergangenen Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde und tritt nun zum zweiten Mal an.

Erstgenannte drei inhaltliche Punkte: Das Wahlprogramm gliedert sich in Kapitel wie "Verteidigung der Demokratie in Deutschland", "Der Euro ist gescheitert" und "Außen- und Sicherheitspolitik: Deutsche Interessen durchsetzen". Die Kernthemen wie Asyl und Islam kommen erst an fünfter und sechster Stelle. Die ersten drei inhaltlichen Forderungen der Partei lauten: Volkssouveränität (dabei bezieht sich die Partei vor allem auf ein "Grenzregime", also geschützte Grenzen), die Rückführung der EU in einen Staatenbund sowie mehr direkte Demokratie statt politischer Entscheidungen durch eine "kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat."



Social Media:

Bundespartei bei Facebook: 361.057 "Gefällt mir", Twitter: 74.598 Follower

Berliner Landesverband bei Facebook: 24.292 "Gefällt mir", Twitter: 9.047 Follower (Stand: 11.09.2017)

Zum Wahlprogramm