330 Kandidatinnen und Kandidaten treten in Berlin bei der Bundestagswahl an, wie aus Daten des Bundeswahlleiters hervorgeht. Die Mehrheit lebt auch hier - doch es gibt Ausnahmen: In Berlin treten sieben Kandidaten an, die als Wohnort eine Stadt oder Gemeinde in einem anderen Bundesland angegeben haben. So lebt Nico Semsrott (Berufsbezeichnung: Demotivationstrainer), Listenplatz 1 bei "Die Partei", in Hamburg und Jens Eberhard Jahn, Direktkandidat für die ÖDP in Berlin-Spandau, lebt in Leipzig.



Ein Kandidat tritt auch in Brandenburg an. Detlef Zelinski von den Freien Wählern steht auf Platz 7 der Landesliste Brandenburg und er tritt gleichzeitig als Direktkandidat in Marzahn-Hellersdorf an, was nach dem Wahlrecht zulässig ist.