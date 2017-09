Statistik zur Bundestagswahl 2017 - Kandidaten in Brandenburg: Detektive und Diplom-Ingenieure

15.09.17 | 11:46 Uhr

186 Kandidatinnen und Kandidaten treten in Brandenburg bei der Bundestagswahl an. Was machen die eigentlich beruflich? Wer sind die ältesten und die jüngsten Bewerber? Das und mehr erfahren Sie in unserer Datenanalyse. Von Götz Gringmuth-Dallmer

Von Jahrgang 1939 bis 1999, von Bauer bis zum Philosophen: Die 186 Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 in Brandenburg antreten, kommnen aus ganz verschiedenen Ecken, wie Daten des Bundeswahlleiters zeigen. Das bezieht sich allerdings weniger auf den Wohnort: Die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten lebt in dem Bundesland, in dem sie sich zur Wahl stellen. In Brandenburg gibt es jedoch drei Bewerber/innen, die als Wohnort Berlin angegeben haben, zwei kandidieren (Jörg Joachim Irion und Gabriele Anna Waltenstein) für die MLPD als Listenkandidaten und ThomasNey für die Piraten als Direktkandidat in Oberhavel. Ein Kandidat tritt in beiden Bundesländern an: Detlef Zelinski von den Freien Wählern steht auf Platz 7 der Landesliste Brandenburg und er tritt gleichzeitig als Direktkandidat in Marzahn-Hellersdorf an, was nach dem Wahlrecht zulässig ist.

Wie viele Frauen, wie viele Männer?

52 Frauen (28%) und 134 Männer (72%) treten in Brandenburg zur Bundestagswahl an. Vier Parteien stellen ausschließlich Männer auf: B* (1), BGE (7), Piraten (5) und V³-Partei (1). Den höchsten Frauenanteil hat die Tierschutzpartei mit fünf Frauen und einem Mann, gefolgt von der ÖDP mit zwei Frauen und einem Mann. Die meisten Frauen kandidieren für die SPD, bei der 18 Frauen (56%) und 14 Männer (44%) zur Wahl antreten. Die höchste Zahl männlicher Kandidaten (16) hat die AfD - dort kandidiert nur eine einzige Frau. Auch "Die Partei" hat einen deutlichen Männerüberhang: eine Frau kommt auf 14 Männer.

Studenten vor Diplomingenieuren

Die am häufigsten genannte Berufsbezeichnung in Brandenburg ist Studentin bzw. Student (12). Davon treten vier für "Die Partei" und drei für die SPD an. Auf Platz 2 finden sich mit sieben Nennungen die Diplom-Ingenieure, gefolgt von Richtern, Rechtsanwälten und Selbständigen mit jeweils sechs Nennungen. Die Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber ist durchaus vielfältig: So möchten ein Detektiv (Deutsche Mitte), ein Risikomanager (FDP) oder auch eine Allround-Personalsachbearbeiterin (SPD) in den Bundestag gewählt werden.

Klicken Sie rechts auf eine Partei und dann auf "nur beibehalten" - dann sehen Sie, welche Berufsgruppen wie oft in welcher Partei vertreten sind. Um eine andere Partei zu wählen klicken sie unten am Ende der Grafik auf den Pfeil mit dem Strich (zurücksetzen). Die Farben in der Grafik sind zufällig vergeben.



Falls Sie die Grafik nicht sehen können, klicken Sie bitte hier.

Die meisten sind Jahrgang 1954 und 1962

Bei den Brandenburger Kandidatinnen und Kandidaten sind die Jahrgänge 1954 und 1962 mit jeweils zehn Menschen am häufigsten vertreten, gefolgt von den Jahrgängen 1970 und 1979 mit jeweils neun Bewerberinnen und Bewerbern.



Der älteste Kandidat ist Rentner, heißt Jörg Joachim Irion, er wurde 1939 geboren, lebt in Berlin und tritt als Listenkandidat für die MLPD an.



Die beiden jüngsten Kandidaten sind noch Schüler. Sie wurden 1999 geboren und treten als Direktkandidaten für "Die Partei" an. Corvin Drößler lebt in Walsleben und Floris Beer in Fürstenwalde.



In Brandenburg treten 17 Parteien und fünf Einzelbewerber an. Die SPD schickt mit 32 Kandidatinnen und Kandidaten die meisten BewerberInnen ins Rennen. Die nachfolgende Tabelle ist alphabetisch geordnet, die ÖDP steht lediglich aus technischen Gründen am Ende.





Alle Kandidatinnen und Kandidaten

In der folgenden Grafik können Sie entweder durch die gesamte Lister der Kandidaten aus Brandenburg scrollen oder unten eine Partei auswählen und sich oben die Bewerber dieser Partei anschauen. Wenn sie über das farbige Quadrat fahren, erhalten Sie noch zusätzliche Informationen zu den Kandidaten.

Falls Sie die Grafik nicht sehen können, klicken Sie bitte hier.