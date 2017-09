Grütters stellte sich weiter hinter das Votum der CDU-Mitglieder, Tegel offen zu halten. In der Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Tegel nach der Eröffnung des Flughafens BER geschlossen werden muss, sieht sie keinen Widerspruch zum Volksentscheid zur Offenhaltung.



"Die Kanzlerin hat lediglich die jetzt geltende Rechtslage zutreffend beschrieben", sagte Grütters. "Vor 21 Jahren ist beschlossen worden, einen Single-Airport zu bauen. Das heißt, Tegel muss ein halbes Jahr nach der Eröffnung von Schönefeld geschlossen werden. Aber genau diese Rechtslage steht am 24. September auf dem Prüfstand", so die CDU-Politikerin.



"Sollte sich eine Mehrheit für die Offenhaltung von Tegel aussprechen, dann wird man genau diese Rechtslage ändern müssen", sagte Grütters weiter. Wenn der Flughafen in Betrieb bleibe, müsse den Anwohnern Lärmschutz gewährt werden. "Dies wird Geld kosten."