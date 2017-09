Die rbb|24-Wahlkreiskarte zeigt auf einen Blick an, welche Partei 2013 das Direktmandat holte. Schwarz heißt CDU, Rot SPD. Doch warum ist der Wahlkreis 61 rot-schwarz schraffiert? Der Grund ist eine veränderte Grenze - und die Gemeinde Großbeeren.

Der Wahlkreis 61 (Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II) wurde zur Bundestagswahl 2017 neu gegliedert. Die Gemeinde Großbeeren ist zum Wahlkreis 62 gewandert. Der Wahlkreis ist also ein bisschen kleiner geworden. Im Jahr 2013 holte die CDU bei den Erststimmen die Mehrheit, aber nur hauchdünn. Die CDU-Politikerin Katherina Reiche setzte sich durch, allerdings mit nur 0,4 Prozentpunkten Vorsprung vor der SPD-Kandidatin Andrea Wicklein.

Wie haben die Berliner und Brandenburger doch gleich bei der Bundestagswahl 2013, abgestimmt? In einer detaillierten Karte zeigt rbb|24 die Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 - aufgeschlüsselt nach Wahlbezirken. Am 24. September können Sie auf dieser Karte die alten mit den neuen Ergebnissen vergleichen. Doch es gibt ein Problem: das Potsdam-Dilemma.

Der Ausweg aus dem Potsdam-Dilemma: der Wahlkreis ist nun rot-schwarz schraffiert. Die Zahlen in der Tabelle zeigen die für den neuen, veränderten Wahlkreis umgerechneten Werte – es liegt als die SPD vorn. So verfährt übrigens auch der Wahlleiter.

Das war so knapp, dass das Ergebnis ohne Großbeeren anders ausgefallen wäre: Die SPD wäre bei neuem Wahlkreiszuschnitt stärkste Kraft geworden. In der rbb|24-Wahlkreiskarte sollen aber die Ergebnisse von 2013 mit denen von 2017 verglichen werden - und damit gibt es ein Problem: Wie soll der Wahlkreis nun eingefärbt werden?

Hintergrund sind Verschiebungen der Wahlkreisgrenzen: Wegen der regional sehr unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg sind die Wahlkreise für die Bundestagswahl neu zugeschnitten worden. In den Wahlkreisen sollen nach Möglichkeit gleich viele Bürger leben - ab einer Abweichung von mehr als 25 Prozent wird der Wahlkreis neu gezogen.

Um diese 25-Prozent-Marke nicht zu über- oder unterschreiten, mussten einige Gemeinden anderen Wahlkreisen zugeteilt werden als zur Bundestagswahl 2013. So geschehen im Falle Großbeeren: Dort stieg die Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark an. Um eine Grenzwertüberschreitung zu verhindern, wurde Großbeeren aus dem Wahlkreis 61 (Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II) herausgelöst und dem Wahlkreis 62 (Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz) zugeordnet.