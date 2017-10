Audio: Antenne Brandenburg | 15.10.2017 | Lisa Steger

Amt des Bürgermeisters - Stichwahlen am Sonntag in neun Brandenburger Kommunen

14.10.17 | 21:18 Uhr

Nochmal ran an die Wahlurne: Weil im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekam, finden am Sonntag in neun Städten und Gemeinden in Brandenburg Stichwahlen für die Bürgermeisterposten statt.

In neun Brandenburger Kommunen finden am Sonntag Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters statt. Sie sind nötig geworden, weil im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat.

Die Bürger haben die Wahl zwischen zwei Kandidaten

In Nauen geht es um die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Detlev Fleischmann von der SPD. Darum sind noch Manuel Meger von der Ländlichen Wählergemeinschaft und Eckart Johlige von der CDU im Rennen. Aus Altersgründen zurückgezogen hat sich Hans-Joachim Laesicke (SPD) in Oranienburg. Die Bürger dort haben die Wahl zwischen seinem parteilosen Sohn Alexander Laesicke und Kerstin Kausche von der CDU. In Bad Freienwalde kandidiert Jutta Lieske von der SPD gegen den parteilosen amtierenden Bürgermeister Ralf Lehmann, der für die CDU antritt. Stichwahlen gibt es auch in Wildau, Teltow, Nuthe-Urstromtal, Rheinsberg, Velten und Schulzendorf. Die Ergebnisse sollen vor Mitternacht feststehen.

Am 8. Oktober ist in fünf Kommunen gewählt worden

In Brandenburg waren am 24. September parallel zur Bundestagswahl auch in vielen Gemeinden die Bürgermeister gewählt worden. Bürgerinnen und Bürger aus 34 Brandenburger Städten und Gemeinden waren dazu aufgerufen, die Spitze ihres Rathauses neu zu bestimmen, wobei die Ämter auf acht Jahre besetzt werden. Um direkt zu gewinnen, mussten die Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen vereinen. Außerdem musste der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin ein Quorum von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen erhalten haben. In fast der Hälfte der Gemeinden wurde wegen dieser Vorgaben am Ende eine Stichwahl angesetzt. Vor einer Woche, am 8. Oktober, fanden in Eisenhüttenstadt, Königs Wusterhausen, Doberlug-Kirchhain, Glienicke und Vetschau die ersten Stichwahlen statt.

Bürgermeisterstichwahl Bad Freienwalde Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Ralf Lehmann (parteilos, für die CDU) - 41,3 % Jutta Lieske (SPD) - 32,2 % Leonie Schölzel (BVB) - 15,3 % Lars Günther (AfD) - 11,1 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Lehmann und Lieske Bisheriger Amtsinhaber: Lehmann Quelle: Stadtverwaltung Bad Freienwalde



Nauen Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Manuel Meger (Ländliche Wählergemeinschaft Nauen) - 36,8 % Eckart Johlige (CDU) - 32,6 % Oliver Kratzsch (SPD) - 30,6 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Meger und Johlige Bisheriger Amtsinhaber: Detlef Fleischmann (SPD, trat nicht mehr an) Quelle: Stadt Nauen



Nuthe-Urstromtal Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Monika Nestler (Die Linke) - 43,7 % Stefan Scheddin (parteilos) - 36,4 % Stefan Noack (SPD) - 19,9 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Nestler und Scheddin Bisherige Amtsinhaberin: Nestler

Quelle: Nuthe-Urstromtal

Oranienburg Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Kerstin Kausche (CDU) - 22,4 % Alexander Laesicke (parteilos) - 20,6 % Jennifer Collin (SPD) - 17,9 % Jan Radke (AfD) - 11,2 % Friedemann Humburg (parteilos) - 8,8 % Heiner Klemp (Grüne) - 8,4 % Enrico Rossius (Die Linke) - 8,1 % Kevin Blüthgen (parteilos) - 2,5 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Kausche und Laesicke

Bisheriger Amtsinhaber: Hans-Joachim Laesicke (SPD, trat nicht mehr an) Quelle: Stadtverwaltung Oranienburg



Rheinsberg Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Frank-Rudi Schwochow (BVB/FW Rheinsberg) - 39,7 % Jan-Pieter Rau (CDU) - 34,0 % Sven Alisch (SPD) - 13,7 % Freke Over (Linke) - 12,6 Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Schwochow und Rau Bisheriger Amtsinhaber: Rau

Quelle: Stadt Rheinsberg

Schulzendorf Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Markus Mücke (SPD) - 41,4 %

Winnifred Charlotte Tauche (Linke) - 22,4 % Andreas Körner (Grüne) - 13,4 % Markus Hecker (AfD) - 13,0 % Ramona Brühl (BürgerBündnis freie Wähler) - 9,7 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Mücke und Tauche Bisheriger Amtsinhaber: Mücke Quelle: Gemeinde Schulzendorf



Teltow Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Thomas Schmidt (SPD) - 47,1 % Andreas Wolf (BVB/Freie Wähler & Bürger für Teltow) - 23,2 % Eric Gallasch (CDU) - 17,5 %

Hans-Peter Goetz (FDP) - 12,2 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Schmidt und Wolf Bisheriger Amtsinhaber: Schmidt Quelle: Stadt Teltow



Velten Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Ines Hübner (SPD) - 46,2 % Marcel Siegert (Pro Velten) - 41,8 % Petra Künzel (parteilos) - 6,4 % Robert Wolinski (NPD) - 5,6 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Hübner und Siegert Bisherige Amtsinhaberin: Hübner Quelle: Stadtverwaltung Velten



Wildau Vorläufiges Endergebnis nach Auszählung aller Wahlbezirke: Uwe Malich (DIE LINKE) - 47,3 % Angela Homuth (SPD) - 29,9 % Frank Vulpius (Einzelbewerber) - 11,9 % Norbert Kleinwächter (AfD) - 10,9 % Voraussichtlich in der Stichwahl am 15. Oktober: Malich und Homuth Bisheriger Amtsinhaber: Malich Quelle: Stadtverwaltung Wildau



