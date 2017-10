Stichwahl in Nauen geht wohl in die Verlängerung

Die Stichwahl um das Bürgermeisteramt ging am Sonntag in Nauen denkbar knapp aus: Manuel Meger (LWN) ging mit einem Vorsprung von 54 Stimmen als Wahlsieger hervor. Sein Kontrahent Eckart Johlige (CDU) gibt sich damit aber nicht zufrieden.

Der Vorsprung war hauchdünn: Mit einem Vorsprung von 54 Stimmen gewann Manuel Meger von der Ländlichen Wählergemeinschaft (LWM) am Sonntag die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Nauen (Havelland). Er kam auf 50,5 Prozent (2.953) der Stimmen. Sein Kontrahent Eckart Johlige (CDU) erzielte 49,5 Prozent (2.899).

Doch es könnte in Nauen nochmal spannend werden. Denn der unterlegene Kandidat überlegt, die Stimmen sicherheitshalber nochmal nachzählen zu lassen. Seine Rechnung sieht folgendermaßen aus: "54 Stimmen haben wir Unterschied, wenn man 28 von Meger zu mir rüber ziehen würde, dann hätte ich eine Stimme Mehrheit. Das kann also eine sehr knappe Geschichte werden. Das kann ja etwa durch Schwund oder einen Verzähler passieren", erklärte Johlige im rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell" am Montag.

Bereits am Wahlabend zeigte sich Johlige von dem Ergebnis enttäuscht. Er habe Manuel Meger nur zum vorläufigen Sieg gratuliert, weil er Einspruch einlegen wolle, wie die "Märkische Allgemeine" am Sonntag berichtete. "Ich möchte das Ergebnis noch einmal durch eine Neuauszählung überprüfen lassen."

Hinzu kommt, dass in einem der 27 Wahlbezirke insgesamt 60 falsche Stimmzettel an Briefwähler verschickt wurden. "Den Fehler haben wir zeitnah durch den Hinweis eines Bürgers bemerkt", sagte Michael Hoffmann, stellvetretender Wahlleiter in Nauen, dem rbb. Daraufhin wurde der Fehler berichtigt. "Von den 60 Stimmzetteln, die versehentlich versendet wurden, konnten wir 54 Bürger erreichen, um die Stimmzettel auszutauschen. Zum Schluss blieben sechs Stimmzettel übrig, die wir halt nicht austauschen konnten. Wir können nicht sagen, ob die Bürger gewählt haben. Was wir sagen können, dass nicht ein falscher Stimmzettel in der Wahl aufgetaucht ist."

Am Dienstag tagt der Wahlausschuss in Nauen in einer öffentlichen Sitzung - zu der auch die beiden Bürgermeisterkandidaten erwartet werden.