Die Wahl der Stadtverordnetenversammlung in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) muss wiederholt werden. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend einstimmig in einer Sondersitzung entschieden. Die Wiederholungswahl des Stadtparlaments findet am 22. September zusammen mit der Landtagswahl statt.