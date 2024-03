Für die Kommunalwahlen in Brandenburg am 9. Juni müssen politische Vereinigungen, die als Partei antreten wollen, das bis zum Abend des Mittwoch, 20. März schriftlich beim Landeswahlleiter anzeigen. Das teilte der Landeswahlleiter am Dienstag in Potsdam mit.

Bei der Wahl werden zahlreiche öffentliche Ämter neu besetzt. Gewählt werden die Vertreterinnen und Vertreter der 14 Kreistage, von 413 Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen sowie 1.317 Ortsbeiräten. Außerdem sollen 271 ehrenamtliche sowie sieben hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt werden. Zusätzlich würden 344 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gesucht.