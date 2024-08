Lisa KW Dienstag, 13.08.2024 | 10:37 Uhr

Halunken versuchen das System zu stürzen. So wird ein Schuh draus. Wie der eine Kreistagskandidat der AfD in ElbeElster. Lebensmittelpunkt in Berlin und ein Mandat in Südbrandenburg erhalten. Das ist Betrug am Wählerwillen. Wahlheimat sieht anders aus! Die blauen Blender zerlegen eine funktionierende Gesellschaft.