Spenerstraße in Moabit

Erst am Wochenende gab es mutmaßliche Brandstiftungen an Autos nahe der JVA Tegel - samt Bekennerschreiben. Nur wenig später traf es Autos ganz in der Nähe der JVA Moabit. Die Landesregierung hat Schutzmaßnahmen für Bedienstete ergriffen.