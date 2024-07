Nach mehreren Wahleinsprüchen gegen die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist am Montagabend die dortige konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung geplatzt. Das berichteten am Dienstag mehrere Teilnehmer dem rbb.