Im Landkreis Barnim hat es einen Fehler bei der Kreistagswahl am vergangenen Sonntag gegeben. Wie die zuständige Kreiswahlleitung am Freitag mitgeteilt hat, wurden in Bernau die Stimmzettel zweier Stimmbezirke vertauscht. Abgestimmt wurde also über Kandidatinnen und Kandidaten, die jeweils für einen anderen Wahlkreis zugelassen waren.