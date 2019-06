Zehdenick wählt am Sonntag einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister. Zur Stichwahl treten der parteilose Bert Kronenberg und der CDU-Politiker Waldemar Schulz an. In zahlreichen weiteren Kommunen werden ehrenamtliche Bürgermeister bestimmt.

Um Bürgermeister-Posten in Brandenburg zu besetzen, gibt es am Sonntag in mehreren Städten Stichwahlen. Die Kommunalwahlen am 26. April, parallel zu den Europawahlen, hatten dazu kein abschließendes Ergebnis gebracht. [wahlen.brandenburg.de]

So werden ein hauptamtlicher Bürgermeister in Zehdenick (Oberhavel) und Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster) gesucht, sowie ehrenamtliche in Beetzsee, Wusterwitz, Planebruch (alle Potsdam-Mittelmark), Havelaue und Kotzen (Havelland), Temnitztal und Lindow (Ostprignitz-Ruppin), Burg (Spree-Neiße), Golßen (Dahme-Spreewald), Rauen und Bad Saarow (beide Oder-Spree).