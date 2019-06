In Zehdenick ist der parteilose Bert Kronenberg in der Stichwahl zum neuen Bürgermeister gekürt worden. Auch in elf weiteren Kommunen fanden Stichwahlen statt. Eine Übersicht der Ergebnisse.

Der parteilose Bert Kronenberg ist in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Laut dem auf den Seiten der Stadt veröffentlichten Ergebnis [externer Link] erhielt Kronenberg 77 Prozent der Stimmen, Gegenkandidat Waldemar Schulz (CDU) kam nur auf rund 23 Prozent der Stimmen. Kronenberg tritt die Nachfolge von Arne Dahlenburg (SPD) an, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte.

Die Stichwahl in Zehdenick war nötig geworden, weil bei den Kommunalwahlen am 26. April keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit bekam. Daher traten nun in der Stichwahl die beiden bestplatzierten Kandidaten gegeneinander an. Auch in elf weiteren Kommunen ging aus den Kommunalwahlen kein Sieger hervor.