Interview | Wahlanalyse Brandenburg - "Wir werden wahrscheinlich eine Dreierkoalition bekommen"

27.05.19 | 12:19 Uhr

In Brandenburg heißt der Sieger der Europawahl AfD, auch auf kommunaler Ebene gab es deutlichen Zuwachs. Im Land bahnen sich neue politische Konstellationen an, meint der Potsdamer Staatswissenschaftler Jochen Franzke.

rbb: Herr Franzke, sind Sie überrascht von diesen Wahlergebnissen?

Jochen Franzke: Was die Europawahl betrifft, bin ich schon überrascht, dass die AfD mit 20 Prozent in Brandenburg die stärkste Kraft ist. Die Kommunalwahlergebnisse entsprechen schon in etwas dem, was vorher diskutiert worden ist. Die waren nicht so überraschend.

Wie erklären Sie sich das gute Abschneiden der AfD bei der Europawahl?

Ich denke, die Europawahl ist eine Protestwahl. Diese Wahl wurde auch in vielen anderen europäischen Ländern genutzt, um die nationalen Regierungen und die nationale Regierungspolitik zu bewerten. In Deutschland gibt es da offensichtlich noch ein starkes Potenzial, das eigentlich eine Anti-GroKo-Entscheidung war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Positionen, die die AfD vertritt, Brandenburg in Europa sehr viel weiterbringen werden. Deswegen gehe ich in erster Linie von einem Protestwahl-Ergebnis aus.

Sie sagen, die Europawahl-Ergebnisse zielen in erster Linie auf die Bundespolitik - gilt dieser Protest auch für die kommunale Ebene in Brandenburg?

Auf der kommunalen Ebene ist dieser Effekt deutlich geringer. Dort werden in erster Linie Personen gewählt und das sind örtliche Entscheidungen, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Sie finden für alle Parteien manchmal ganz positive Ergebnisse und im Nachbarort ganz schlechte Ergebnisse. Die Kommunalwahlen sind personenorientiert und sachorientiert – je nachdem, was die Probleme in der jeweiligen Gemeinde und im jeweiligen Kreis sind.

Die Union bleibt stärkste Kraft landesweit bei den Kommunalwahlen vor der SPD. Dann kommt die AfD. Was heißt das für das politische Gefüge in Brandenburg?

Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Hochrechnung der Ergebnisse auf Landesebene. Das sind die Ergebnisse der Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen, also nur weniger Kommunen in Brandenburg. Was es aber bedeuten kann: Wir müssen uns in Brandenburg bei den Landtagswahlen am 1. September auf einen Vierkampf oder Fünfkampf – wenn man die Grünen dazurechnet - einstellen. Das hat sich noch einmal bestätigt an den Kommunalwahlen-Ergebnissen. Es gibt mindestens vier oder fünf gleichstarke größere Parteien in Brandenburg.

Alle sprechen von einem Stimmungstest für die Landtagswahl in Brandenburg. Aktuell regiert die SPD gemeinsam mit den Linken. Muss vor dem Hintergrund der Ergebnisse vom Sonntag in Brandenburg völlig neu gedacht werden - auch mit Blick auf mögliche parteipolitische Konstellationen?

Völlig neu ist nicht. Einiges hat sich ja schon angedeutet. Aber man muss überlegen, wie es eine Regierungsmehrheit geben kann, wenn die AfD relativ stark in diesem Vierer- oder Fünferkampf mitwirkt und mit ihr niemand koalieren will. Dann geht es um Mehrheiten und das wird dann schwierig. Wir werden wahrscheinlich eine Dreierkoalition bekommen.

Zur Person Jochen Franzke wurde 1954 in Thüringen geboren. Er ist Staatswissenschaftler und seit 2008 Professor für Verwaltungswissenschaft an der Universität Potsdam.

Stand heute will keiner mit der AfD koalieren. Was muss passieren, damit sich daran etwas ändert?

Na ja, die anderen Parteien müssen zulegen. Offensichtlich haben die bisherigen Aktivitäten fast aller Parteien - außer der Grünen - nicht ausgereicht, um Wählerstimmen zu gewinnen. Das muss ein Ansporn für CDU SPD und Linke sein, um stärker zu werden.

Das Interview mit Jochen Franzke führte Heiner Martin für Inforadio. Dieser Text ist eine redigierte und überarbeitete Fassung des Gesprächs, das Sie oben im Beitrag hören können.