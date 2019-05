Die Großräschener haben eine Vision: den Ort umgestalten von der Bergbau- zur Seestadt. Und für diese Vision ziehen alle an einem Strang, sagen die Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverordnetenversammlung. "Es geht es um Sachfragen", so Karl-Heinz Wahren (CDU). "Wir wollen die Stadt kontinuierlich voranbringen. Das betrifft viele Fragen, am Ende muss der Haushalt ausgeglichen sein." Es sei günstiger, "dass die Stadtverordnetenversammlung gemeinsam auftritt - und nicht mit Zank und Streit", meint Axel Rudo (Linke).

Entstanden ist die Vision vom Großräschener See (Oberspreewald-Lausitz) Anfang der 2000er-Jahre - vielen Witzeleien und Zweifeln zum Trotz. Früher war hier eine Kohlegrube, die dem Ort Geld gebracht, aber auch die größte Umsiedlung der DDR beschert hat. Allein in Großräschen-Süd mussten 4.000 Menschen umsiedeln. Jetzt plätschern hier die Wellen.



Vor wenigen Tagen wurde der Hafen eröffnet, im Sommer soll der Strand aufgeschüttet werden. So ein gemeinsames Ziel schweißt zusammen, sagt Wolfgang Roick von der SPD. "Unsere Achtung und unser Respekt voreinander führt dazu, dass wir hier im Kleinen diesen Strukturwandel geschafft haben."