Der Brandenburger Anglerverband hat dreimal mehr Mitglieder als alle Parteien in der Mark zusammen. In Rietzneuendorf-Staakow etwa sitzen Feuerwehrler, Karnevalisten und Chorsänger im Gemeinderat. Ein Parteibuch hat keiner. Von Dominik Lenz und Tim Schwiesau

Ronny, das ist Ronny Oede, der im Zemperhut mit Blumen und Bändchen den Fastnachtsverein im Ort vertritt. Es sind die, die sowieso immer engagiert sind, die dann eben auch die Politik im Ort machen und sich zusammenfinden in Listenvereinigungen ohne Parteifarbe. "Wir sind hier eh alle verschworen, müssen miteinander klarkommen und machen uns stark mit Vereinen und Wählergruppen."

Der Trend der Parteilosigkeit kann seit Jahren in den Kommunen beobachtet werden. Parteien spielen immer weniger eine Rolle. In Brandenburg ist fast jeder zweite Bürgermeister parteilos. Von 2,5 Millionen Einwohnern sind nur rund 20.000 Mitglied in einer Partei. Die Freiwillige Feuerwehr hat 45.000 Mitglieder (in Rietzneuendorf sind es 33), der Anglerverband um die 74.000.