Keine Schulden, hochmoderne Schule, eigene Bibliothek: In Zeschdorf nahe der polnischen Grenze hat eine ehrenamtliche Bürgermeisterin das Gemeindeleben geprägt. Jetzt, mit 78, hört Margot Franke auf. Nur ein Ziel hat sie nicht erreicht. Von Dominik Lenz

Zeschdorf gehört zu diesen Orten in Brandenburg, bei denen man schon beim Reinfahren merkt: Hier bewegt sich etwas. Es gibt funktionierende Straßenbeleuchtung mit neuen Halogenlampen, eine Gaststätte, einen Reiterhof und ein Kulturhaus mit Bibliothek – eine Rarität auf dem platten Land.

Hört man sich im idyllischen Zeschdorf (Märkisch-Oderland) mit seinen drei Seen um, ist die Lücke, die die ehrenamtliche Bürgermeisterin Margot Franke mit ihrem Weggang hier hinterlässt, doch gewaltig. "Sie hat sich um alles gekümmert. Wenn jemand ein Anliegen hatte, dann konnte man hingehen und sie hat was gemacht." - "Sie war streitsüchtig und hat sich nicht alles gefallen lassen wie andere, die schnell den Schwanz einziehen." - "Es ist ein Verlust. Sie wird eine Lücke hinterlassen."

Die Grundschule wurde für 800.000 Euro saniert und hat für 1,2 Millionen Euro eine neue Turnhalle neben der Kita bekommen. Schulleiterin und Franke stehen die Tränen in den Augen, als sie auf den nahenden Abschied angesprochen werden. "Die Schule wäre ohne sie nicht auf diesem Stand", sagt die Direktorin.

Einen Bewerber für ihre Nachfolge gibt es zwar, doch er tritt ein großes Erbe an, sagt Frank Fries aus der Gemeindevertretung: "Frau Franke ist ja der Dinosaurier der Kommunalpolitik und hat entsprechend große Füße, und in diese Fußstapfen kann dementsprechend niemand so einfach treten."

Auch wenn das Verständnis groß ist dafür, dass Margot Franke mit 78 Jahren und nach insgesamt 40 Jahren Kommunalpolitik kürzer treten will: Irgendwie will Fries auch weiter ihr Wissen nutzen. Margot Franke selbst wird es wohl schwer fallen, sich in Zukunft rauszuhalten: "Ich würde sagen, ich möchte gerne noch weiter mitmachen. Irgendwie. Denn das ist ja mein Aufbau und ich möchte das auch weitermachen. Ich würde auch die Gemeindevertretung unterstützen."

Franke hat es geschafft, einen schuldenfreien Haushalt zu hinterlassen, weitere Windräder in der Gegend zu verhindern, und die meisten Straßenbauprojekte hat sie nach eigener Aussage erledigt. Ihr Tipp an den Nachfolger: "Er muss auf den Bürger hören." Nur für den kaputten Kirchturm hat sie nicht die erforderlichen 500.000 Euro auftreiben können. Dort stehen seit fünf Jahren die Glocken still.

Kommunalpolitik kann vieles möglich machen, heißt es im politischen Potsdam immer wieder. Zeschdorf und Margot Franke sind ein Beispiel dafür. Und ganz Schluss ist auch für die 78-Jährige nicht: Sie kandidiert für den Kreistag und will auch in Zeschdorf weiter Ansprechpartnerin sein. "Ich habe das hier ja auch aufgebaut."