Bild: imago/Karl-Heinz Spremberg

Kommunalwahlen - Die Ergebnisse in Barnim

26.05.19 | 21:47 Uhr

In neun Wahlkreisen werden bei der Kommunalwahl am 26. Mai 56 neue Vertreter für den Barnimer Kreistag gewählt. Insgesamt stehen zwölf Parteien und Bündnisse mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl: Linke, CDU, SPD, Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler, Grüne, Bürgerfraktion Barnim, FDP, Bauernverband Barnim, AfD und Die Partei. Außerdem werden in den 25 Städten und Gemeinden Stadtverordnete und Gemeindevertreter, 18 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in 55 Ortsteilen sechs Ortsvorsteher und 49 Ortsbeiräte gewählt.

AfD konnte im Barnim 2014 kaum punkten

Als stärkste Kraft geht die Linke ins Rennen - trotz Verlusten bei der letzten Kreistagswahl 2014. Zweitstärkste Partei im Barnimer Kreistag ist aktuell die CDU, die 2014 fünf Prozentpunkte zulegen konnte und damit die SPD deutlich überholte - die Sozialdemokraten kamen nur noch auf 18,6 Prozent. Viertstärkste Kraft sind bislang die Freien Wähler, die sich bei der Wahl 2014 vor den Grünen platzierten. Die AfD konnte im Barnim kaum punkten und landete lediglich bei 1,2 Prozent.

Berliner Speckgürtel lockt Neu-Barnimer

Der Landkreis Barnim grenzt im Norden an den Landkreis Uckermark, im Westen an den Landkreis Oberhavel, im Süden an das Land Berlin und den Landkreis Märkisch-Oderland. Im Osten bildet die deutsche Staatsgrenze zu Polen (Woiwodschaft Westpommern) die Kreisgrenze. Wie viele andere auch profitiert der Barnim von seiner Grenze zur Bundeshauptstadt Berlin. Mehrere Gemeinden im Speckgürtel verzeichnen seit Jahren steigende Einwohnerzahlen. Im Ostteil des Kreises, der fast zur Hälfte aus Wald besteht, schrumpfen die Orte dagegen mehr und mehr. Insgesamt leben im Barnim rund 181.000 Menschen, nach der Wende waren es noch knapp 150.000. Die bevölkerungsreichste Stadt ist die Kreisstadt Eberswalde mit mehr als 40.000 Einwohnern, gefolgt von Bernau mit mehr als 38.000 Einwohnern.

Mehr als 50 Prozent Wald und Wasser

Gebildet wurde der Landkreis im Zuge der brandenburgischen Kreisreform am 5. Dezember 1993 aus den ehemaligen Kreisen Eberswalde (ohne die Gemeinde Bölkendorf) und Bernau sowie den Gemeinden Hohensaaten und Tiefensee aus dem ehemaligen Kreis Bad Freienwalde. Am 1. Januar 2009 wechselte die Gemeinde Hohensaaten als Stadtteil von Bad Freienwalde (Oder) in den Landkreis Märkisch-Oderland. Von der Gesamtfläche des Barnims sind 46,3 Prozent Wälder und rund fünf Prozent Wasserflächen.

Erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen als wichtige Säulen

Die Wirtschaft des Landkreises ist geprägt von der Landwirtschaft, dem produzierenden Gewerbe, vom Tourismus, Dienstleistungen und den Erneuerbaren Energien. Die Stadt Eberswalde ist einer von 15 regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg, in denen ausgewählte zukunftsorientierte Branchen gefördert werden. Eine Besonderheit des Landkreises ist seine Fokussierung auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für alle Bauvorhaben. So sitzt die Verwaltung des Landkreises in Eberswalde mit dem Paul-Wunderlich-Haus in einem besonders energieeffizienten Gebäude. Es wurde 2008 mit dem goldenen Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Die Erfahrungen beim Bau des Verwaltungsgebäudes führten zur Entwicklung eines Leitfadens Nachhaltigkeit für Neubau und Bauerneuerung, der im Landkreis Barnim als Ausschreibungsgrundlage für alle Bauansinnen gilt. Die Stromversorgung aller kreislichen Liegenschaften wurde bereits Anfang 2009 auf Ökostrom umgestellt. Dauerthemen in den Kommunen sind der Erhalt der Dorfgemeinschaftshäuser, der Lückenschluss im Radwegenetz und die touristische Vermarktung des Gebiets.