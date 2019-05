Bild: dpa/Bernd Settnik

Kommunalwahlen - Die Ergebnisse in Brandenburg an der Havel

26.05.19 | 21:47 Uhr

Bei den Kommunalwahlen, die am 26. Mai parallel zur Europawahl stattfinden, wählen die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg an der Havel eine neue Stadtverordnetenversammlung. Die 46 Vertreter werden in drei Wahlkreisen bestimmt. Zugelassen sind die Bewerber folgender Parteien und Bündnisse: CDU, SPD, Linke, Grüne, AfD, FDP sowie die Listenvereinigung BVB/Freie Wähler/Gartenfreunde. Neben der Wahl der Stadtverordneten werden in den Ortsteilen Göttin, Kirchmöser, Klein Kreutz/Saaringen, Mahlenzien, Schmerzke und Plaue die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie in den Ortsteilen Gollwitz und Wust die Ortsbeiräte gewählt.

Schwarze Dominanz seit 2014

Seit der letzten Kommunalwahl 2014 ist Brandenburg an der Havel schwarz dominiert. Die Wählerinnen und Wähler bescherten den Christdemokraten mit 37 Prozent einen überraschend klaren Wahlsieg, wodurch diese die SPD (25 Prozent) weit hinter sich ließen. Die Sozialdemokraten hatten ihre nach der Wende zunächst klare Vormachtstellung erstmals 2003 an die CDU abgeben müssen. Zu den Wahlverlierern zählten 2014 auch Linke und FDP, während die AfD mit 5,8 Prozent auf Anhieb nur knapp hinter den Grünen landete.

Nach Bevölkerungsrückgang geht's wieder bergauf

Brandenburg an der Havel ist mit knapp 72.000 Einwohnern die drittgrößte kreisfreie Stadt in Brandenburg. Sie ist fast vollständig vom Landkreis Potsdam-Mittelmark umgeben, nur ganz im Norden grenzt sie an den Landkreis Havelland. Der Fluss Havel prägt die Stadt von jeher in ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Er verzweigt sich in mehrere Seitenarme und Kanäle, die einige stadtbildprägende Inseln bilden. Wegen ihrer langen Geschichte und weil sie namensgebend für das ganze Land Brandenburg war, wird sie auch als "Wiege der Mark" bezeichnet. Während die große Altstadt in den 1990er-Jahren noch ziemlich heruntergekommen war, hat sie sich seither gut entwickelt und dank ihrer Lage am Wasser zu einem beliebten Wohnort gemausert. Zwar hat die Stadt seit der Wende deutlich an Einwohnern verloren - 1990 lebten noch knapp 90.000 Menschen in Brandenburg an der Havel und damit fast 20.000 mehr als heute - in den letzten Jahren ist aber wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.



Alte Industriestadt hat schwierige Zeiten hinter sich

Verkehrstechnisch liegt Brandenburg an der Havel recht günstig an der Autobahn A2, 30 Kilometer von der Landeshauptstadt Potsdam und 70 Kilometer von Berlin entfernt. Bis zur Wiedervereinigung war die Stadt in erster Linie ein Standort der Schwerindustrie. Das Stahl- und Walzwerk war wichtigster und größter Arbeitgeber. Weitere große Betriebe waren das Getriebewerk und die Werke der Reichsbahn in Kirchmöser. Infolge der weitgehenden Deindustrialisierung ab 1990 sind nur ein Elektrostahlwerk und das Getriebewerk erhalten geblieben. Die Arbeitslosigkeit in der Stadt liegt aufgrund dieser Entwicklung mit 8,3 Prozent über dem landesweiten Durchschnitt von 6,1 Prozent, ist in den vergangenen Jahren aber kontinuierlich zurückgegangen. Der Wirtschaftsstandort ist einer von 15 sogenannten Regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg. Dadurch werden ausgewählte zukunftsorientierte Branchen gefördert.

Loriot und die Symphoniker

Touristisch übt Brandenburg an der Havel eine besondere Anziehungskraft auf Loriot-Fans aus. Der berühmte Schauspieler und Humorist, der mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow hieß, wurde 1923 in Brandenburg an der Havel geboren und verbrachte die ersten Lebensjahre in seiner Geburtsstadt. Darüber hinaus sind die Brandenburger Symphoniker ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens. Neben Brandenburg treten die Symphoniker auch regelmäßig in Berlin (Konzerthaus, Philharmonie), Potsdam (Nikolaisaal), Frankfurt (Oder) (Kleist Forum), Stendal (Theater der Altmark) sowie in anderen Städten des Landes Brandenburg auf, gastieren aber auch im ganzen Bundesgebiet und im Ausland. Durch die Fachhochschule, die 1992 gegründet wurde, ist auch ein Zuzug von jungen Leuten gesichert. Derzeit sind mehr als 2.500 Studierende in Fächern wie Betriebswirtschaftslehre oder Ingenieurs- und Informatikstudiengänge eingeschrieben. Im Herbst 2014 wurde die private Medizinische Hochschule "Theodor Fontane" gegründet, die einen weiteren Standort in Neuruppin hat. Seit dem Sommersemester 2015 kann man dort Humanmedizin und Psychologie studieren.