Am 26. Mai werden in Brandenburgs zweitgrößter Stadt Cottbus in vier Wahlkreisen insgesamt 50 Vertreter der neuen Stadtverordnetenversammlung bestimmt. Zur Wahl stehen die Kandidaten folgender Parteien und Bündnisse: CDU, Linke, SPD, AfD, Grüne, AUB-BVB/Freie Wähler, FDP, NPD, SUB (Sozialer Umbruch Cottbus) sowie UC! (Unser Cottbus!). Außerdem wird in den zwölf Ortsteilen der Ortsbeirat neu gewählt.

Cottbus ist nach Potsdam die zweitgrößte kreisfreie Stadt Brandenburgs. Sie ist, umgeben vom Landkreis Spree-Neiße, das wichtigste Zentrum für den Süden des Landes. Entsprechend bestimmen auch in der Stadt die Themen des Umlandes die politische Agenda. So fallen in Cottbus viele Entscheidungen bei der umstrittenen Braunkohleförderung in der Lausitz. In der Stadt sind eine Vielzahl von Unternehmen ansässig, dazu gehört beispielsweise die LEAG, die von Cottbus aus die Verwaltung von Tagebauen und Kraftwerken in Ostdeutschland steuert.

Trotzdem leidet Cottbus wie andere Regionen Brandenburgs auch unter Bevölkerungsschwund. Die Stadt, zu DDR-Zeiten noch belebtes Zentrum einer starken Region mit Kohle- und Energieindustrie, erreichte 1976 erstmals die Marke von 100.000 Einwohnern, ab der eine Stadt zur Großstadt wird. In den vergangenen Jahren musste die Kommune immer wieder mit dieser wichtigen Schwelle ringen. Derzeit liegt sie mit gut 101.000 Einwohnern wieder etwas über der Großstadt-Grenze.