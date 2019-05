Die Ergebnisse in Dahme-Spreewald

Bei der diesjährigen Kommunalwahl bestimmen die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Dahme-Spreewald in fünf Wahlkreisen unter anderem 56 Volksvertreter für den Kreistag. Zur Wahl stehen dabei die Kandidaten von SPD, CDU, Linke, AfD, Grüne, Freie Wählergruppe Bauern, Gemeinsame Unabhängige Bürgerliste, FDP, Wir für KW, BVB/Freie Wähler sowie in einzelnen Wahlkreisen weitere Bündnisse.

Neben der Wahl des Kreistages finden am 26. Mai in den 37 Städten und Gemeinden des Landkreises zudem Stadtverordneten- und Gemeindevertreterwahlen statt. Gewählt werden auch 24 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in insgesamt 133 Ortsteilen 17 Ortsvorsteher und 116 Ortsbeiräte.