Die Ergebnisse in Elbe-Elster

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai geht es in Elbe-Elster darum, die 50 Sitze im Kreistag neu zu verteilen. Zur Wahl stehen neben den vier genannten Parteien die Listen von BVB/Freie Wähler, FDP, AfD, Grüne, NPD, Unabhängige Wählergemeinschaft Elbe-Elster sowie weitere Bündnisse, die nicht in allen drei Wahlkreisen antreten.

Außerdem werden in den 33 Städten und Gemeinden des Landkreises die Stadt- und Gemeindevertretungen neu gewählt, dazu 22 ehrenamtliche und für Uebigau-Wahrenbrück ein hauptamtlicher Bürgermeister. In 145 Ortsteilen werden zudem 59 Ortsvorsteher und 86 Ortsbeiräte neu gewählt.