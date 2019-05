Die Ergebnisse in Havelland

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wählt das Havelland 56 neue Kreistagsabgeordnete. Außerdem werden in den 26 Städten und Gemeinden neue Gemeindevertreter und Stadtverordnete, 16 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in den 91 Ortsteilen insgesamt zwölf Ortsvorsteher und 79 Ortsbeiräte bestimmt.