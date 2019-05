Bild: dpa/Patrick Pleul

Kommunalwahlen - Die Ergebnisse in Märkisch-Oderland

26.05.19 | 21:47 Uhr

Am 26. Mai werden die Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl in Märkisch-Oderland in fünf Wahlkreisen bestimmen, wer die nächsten fünf Jahre als ihre Volksvertreter im Kreistag in Seelow sitzen soll. Neben Linke, SPDA, CDU, den Bauern, der AfD und den Grünen treten FDP, BVB/Freie Wähler, die Wählergruppe Pro Zukunft Märkisch-Oderland, die NPD sowie weitere Kleinstgruppierungen an. Außerdem werden in den 45 Städten und Gemeinden des Landkreises die Stadtverordneten und Gemeindevertretungen gewählt, dazu kommen 33 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in den 124 Ortsteilen 64 Ortsvorsteher und 60 Ortsbeiräte.

Aktuell führen im Märkisch-Oderländischen Kreistag die Linke, SPD und CDU das Ruder - in deutlichem Abstand gefolgt von den Bauern (Wählergruppe Bauern und Ländlicher Raum), der AfD und den Grünen.



Schrumpfende Orte im Osten

Das Märkisch-Oderland liegt im Osten Brandenburgs. Entstanden ist der Landkreis 1993 im Rahmen der brandenburgischen Kreisreform durch Zusammenlegung der Landkreise Bad Freienwalde, Seelow, Strausberg und Teilen des Kreises Fürstenwalde. Insgesamt erstreckt er sich von der Berliner Stadtgrenze im Westen bis zur Oder im Osten. Benachbart sind im Norden der Barnim, im Osten die Republik Polen, im Süden die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) und der Landkreis Oder-Spree und im Westen das Land Berlin. Insgesamt leben im Landkreis Märkisch-Oderland rund 193.000 Menschen, nach der Wende waren es knapp 170.000. Doch während die Einwohnerzahl in den westlichen Gemeinden des Kreises, die zum Berliner Speckgürtel zählen, wie etwa Hoppegarten, kontinuierlich zunimmt, schrumpfen die Orte im östlichen, nur dünn besiedelten Teil, weiter, die Arbeitslosigkeit ist höher.

Vom Vorgarten Berlins zu den Mini-Alpen in der Märkischen Schweiz

Gerne wird das Märkisch-Oderland als Vorgarten Berlins bezeichnet. Doch eigentlich ist die Landschaft viel mehr als Beet und Obstbaum. Unmittelbar vor den Toren der Bundeshauptstadt beginnt das Strausberger Wald- und Seengebiet. Die Mini-Alpen der Märkischen Schweiz gehen über in die bewaldeten Höhen des Barnims als auch in die von Rinnen, Fließen und Seen durchzogene Lebuser Platte. Dieser Höhenzug öffnet sich dem Oderbruch, durch das ein scheinbar harmloses Oderflüsschen plätschert, das jedoch zu bestimmten Zeiten zum gewaltigen Strom anwachsen kann.

Der Kurort Bad Freienwalde ist der älteste im Kreis, Buckow ist wiederum der einzige Kneipp-Kurort Brandenburgs und zwei weitere Kurkliniken in Rüdersdorf und Dahlwitz-Hoppegarten haben sich voll der Gesundheit verschrieben. Daneben setzten viele Hotels, Pensionen und auf gesundheitstouristische und kulturtouristische Angebote. Auch entlang der Oder hat sich in den vergangenen Jahren der Tourismus gut entwickelt: Der Oder-Neiße-Radweg ist eine wichtige Schlagader, neue Jobs in Hotels und Gaststätten sind entstanden.