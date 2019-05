Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden wie im ganzen Land auch im Oberhaveler Kreistag die Karten neu gemischt. In vier Wahlkreisen werden 56 Vertreter für den Kreistag mit Sitz in Oranienburg bestimmt. Außerdem finden in den 19 Städten und Gemeinden des Landkreises die Wahlen der Stadtverordneten und Gemeindevertreter statt.

Zusätzlich wird in Zehdenick ein hauptamtlicher und in fünf weiteren Kommunen ehrenamtliche Bürgermeister gewählt. In 86 Ortsteilen stimmen die Wählerinnen und Wähler zusätzlich über acht Ortsvorsteher und 78 Ortsbeiräte ab.