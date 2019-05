Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden in Oberspreewald-Lausitz in fünf Wahlkreisen die 50 Vertreter des neuen Kreistags gewählt. Daneben wählen die Bürgerinnen und Bürger der 25 Städte und Gemeinden des Landkreises auch neue Stadtverordnete und Gemeindevertreter, insgesamt 17 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in 68 Ortsteilen insgesamt sieben Ortsvorsteher und 61 Ortsbeiräte.