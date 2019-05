Bild: dpa/Patrick Pleul

Kommunalwahlen - Die Ergebnisse in Oder-Spree

26.05.19 | 21:47 Uhr

Bei dem Kommunalwahlen am 26. Mai sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oder-Spree in vier Wahlkreisen aufgerufen, einen neuen Kreistag zu wählen. Insgesamt sitzen in dem Gremium in der Kreisstadt Beeskow 56 Volksvertreter. Außerdem werden in den 37 Städten und Gemeinden des Landkreises die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen neu gewählt, dazu kommen 26 ehrenamtliche Bürgermeister und in 126 Ortsteilen insgesamt 16 Ortsvorsteher und 110 Ortsbeiräte.

Traditionell haben in Oder-Spree die Sozialdemokraten das Ruder in der Hand. Trotz leichter Verluste war die SPD (28,7 Prozent) bei den Kommunalwahlen 2014 klarer Wahlgewinner im Landkreis. Deutlich verloren hat die Linke, die mit 21,5 Prozent der Stimmen aber immer noch Platz zwei knapp vor der CDU mit 20,3 Prozent belegt. Freie Wähler und AfD lagen mit 5,4 und 5,1 Prozent noch vor den Grünen mit 4,6 Prozent. Die rechtsextreme NPD kam auf 4,1 Prozent.

Der Westen wächst, der Osten schrumpft

Berlin auf der einen Seite, Frankfurt (Oder) auf der anderen - doch die Wirkung der beiden Städte auf den Landkreis Oder-Spree ist völlig unterschiedlich: Der Westen, der zum Berliner Speckgürtel gehört, wächst – mit Orten wie Erkner, Woltersdorf oder Schöneiche. Der Osten des Landkreises an der deutsch-polnischen Grenze hingegen schrumpft. Knapp 179.000 Einwohner hat der Landkreis aktuell, zu seinen Spitzenzeiten um die Jahrtausendwende waren es fast 197.000. Die Arbeitslosenquote liegt mit 6,3 Prozent derzeit nur leicht über dem Landesdurchschnitt von 6,1 Prozent.

Dabei ist die Solarindustrie, die in Frankfurt für einige Jahre aufblühte und Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung der Region nährte, inzwischen fast wieder verschwunden. Stabiler ist als wirtschaftlicher Anker dagegen bisher das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt, das zum Konzern Arcelor-Mittal gehört – im näheren Umkreis haben sich weitere Betriebe angesiedelt, zum Beispiel eine große Papierfabrik. Kein Wunder, dass die Ankündigung des Konzerns im Winter, den Standort Eisenhüttenstadt mit dem Standort Bremen zu fusionieren, für Aufregung und Sorgenfalten in der Region sorgte. Inzwischen ist eine Fusion aber vom Tisch, lediglich soll der Vorstandschef des Standortes Bremen diese Funktion ab dem 1. Mai auch für das Werk in Eisenhüttenstadt übernehmen. Im Speckgürtel von Berlin ist die Wirtschaft wiederum eng mit dem Berliner Ballungsraum verflochten.

Seenland Oder-Spree ist Top bei Brandenburg-Tourismus

Große Hoffnungen setzt der wald- und gewässerreiche Landkreis in den Tourismus. Das Seenland Oder-Spree rangiert mit gut 2,2 Millionen Übernachtungen im Jahr 2018 noch vor dem Spreewald, dem Ruppiner Seenland, dem Fläming und der Landeshauptstadt Potsdam als die wichtigste Tourismus-Region im Land – Orte wie Bad Saarow am Scharmützelsee ziehen Jahr für Jahr viele Gäste an, 2018 waren es knapp 700.000.