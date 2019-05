Bei der Kommunalwahl am 26. Mai werden in Ostprignitz-Ruppin in vier Wahlkreisen die 46 Mitglieder des Kreistags neu bestimmt. Außerdem werden in den 23 Kommunen des Landkreises die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen sowie 16 ehrenamtliche Bürgermeister gewählt, in den Ortsteilen insgesamt 98 Ortsbeiräte und 33 Ortsvorsteher.