Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird in Potsdam-Mittelmark in fünf Wahlkreisen der neue Kreistag mit seinen 56 Volksvertretern gewählt. In den 38 Städten und Gemeinden Potsdam-Mittelmarks werden zudem die Stadtverordneten und Gemeindebeiräte, 24 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in 149 Ortsteilen insgesamt neun Ortsvorsteher und 140 Ortsbeiräte bestimmt.

Politisch war in Brandenburgs florierendstem Landkreis die CDU schon länger stark. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 legte sie noch eins drauf, überholte die SPD und schwang sich an die Spitze. Drittstärkste Kraft im Kreistag ist die Linke, die allerdings ein großer Verlierer der Wahl war, gefolgt von den Grünen, die weiter zulegen konnten. Die AfD schaffte auf Anhieb mehr als vier Prozent.

Brandenburg an der Havel im Nordwesten, Potsdam und Berlin im Nordosten: Gleich drei große Zentren grenzen an Potsdam-Mittelmark und befeuern das Leben im Kreis. Die Arbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in Brandenburg und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 6,1 Prozent. Im März 2019 lag sie bei 4,3 Prozent – fast zwei Prozent unter dem märkischen Schnitt, und damit besser als in manchen westdeutschen Landkreisen.



Im Gegensatz zu vielen Brandenburger Landkreisen, die mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen haben, blieb die Einwohnerzahl in Potsdam-Mittelmark nicht nur stabil, sie stieg sogar an. Aktuell leben rund 213.000 Menschen hier, vor fünf Jahren waren es rund 207.000, kurz nach der Wende nur rund 172.000. Sitz der Kreisverwaltung ist Bad Belzig.