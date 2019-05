Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden in sechs Wahlkreisen 50 neue kommunale Vertreter für den Kreistag von Spree-Neiße gewählt. In den 29 Städten und Gemeinden des Landkreises finden zudem die Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen statt. Außerdem werden 21 ehrenamtliche Bürgermeister sowie in den 106 Ortsteilen sieben Ortsvorsteher und 99 Ortsbeiräte bestimmt.

In den Kraftwerken Jänschwalde und Schwarze Pumpe arbeiten tausende Menschen. Die hier produzierte Elektrizität geht in alle Nachbar-Bundesländer, ein großer Teil davon auch nach Berlin. Die Kohle bietet vielen Lausitzern Arbeitsplätze, noch dazu gut bezahlte Jobs.



Gleichzeitig aber belastet der Rohstoff wie kein anderer Energieträger das Klima. Deshalb hat die Kohlekommission Anfang des Jahres den schrittweisen Kohleausstieg bis spätestens 2038 beschlossen. Mit einem Soforthilfeprogramm des Bundes sollen bis 2021 in den betroffenen Bundesländern knapp 100 Projekte mit rund 240 Millionen Euro gefördert werden. Dazu gehören auch Straßen- und Bahnprojekte, wie etwa der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Cottbus und Lübbenau. Insgesamt sollen mehr als 40 Prozent der Gelder in die Lausitz fließen und den Strukturwandel voranbringen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die Lausitz zur Modellregion für den Kohleausstieg machen zu wollen.