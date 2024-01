Ralph Falkensee Mittwoch, 17.01.2024 | 18:27 Uhr

Die SPD, und nicht nur sie, die Regierenden machen das Leben durch Gesetzgebungen, Vorgaben und Verordnungen immer teurer. Konkretes Beispiel: Immer mehr Parkzonen und Parkuhren in Potsdam. Parken kostet in der Stunde 2 – 3 Euro. So in der Südlichen Innenstadt bzw. Babelsberg. Wegen Sanierungsarbeiten ziehen der Oberbürgermeister und der Bürgermeister von Potsdam in ein saniertes Verwaltungsgebäude in die Edisionallee Ecke Lotte-Pulewka-Straße, 14473 Potsdam. Für die Mitarbeiter gibt es keine Parkplätze bzw. sie müssen teure Parkgebühren bezahlen. Der Oberbürgermeister und Bürgermeister parken umsonst. Die Schilder sind schon montiert. Kann sich jeder auf dem offenen Gelände ansehen. Möchte ich in ein Restaurant fahren, muss ich zusätzlich noch Parkgebühren bezahlen. Eines von vielen Beispielen wie man Wählerinnen und Wähler vergrault.