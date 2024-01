Dort solle über eine Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei namens WerteUnion entschieden werden. Der bisherige Verein WerteUnion soll demnach zu einem Förderverein werden, "der das Ziel verfolgt, konservative Politik in Deutschland zu unterstützen", schrieb Maaßen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag auf Anfrage.

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes und Vorsitzender der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, will offenbar eine eigene Partei gründen. Bei einer Mitgliederversammlung am 20. Januar in Erfurt könnte über erste Schritte für eine mögliche Parteigründung entschieden werden.

"Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind", so Maaßen weiter. Als erstes hatte "t-online" über die Pläne der Werteunion berichtet. In diesem Jahr stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen, und Thüringen an.

Die Brandenburger CDU sehe der Absicht zur Parteigründung gelassen entgegen, schreibt der Generalsekretär der Partei, Gordon Hoffman, auf rbb-Anfrage. "Ich finde gut, dass Herr Maaßen inzwischen auch selbst erkannt hat, dass die CDU nicht mehr seine Heimat ist. Die Absicht eine Partei zu gründen, sehe ich mit Gelassenheit. Man sieht schließlich schon bei Sahra Wagenknecht, dass es in der Praxis dann doch gar nicht so leicht ist", so Hoffman.