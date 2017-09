Audio: Inforadio | 05.09.2017 | Jan Menzel

Tegel-Serie | Verdrängung und steigende Mieten - Tegel-Anwohnern macht Schließung Angst

05.09.17 | 08:11 Uhr

Die Flugzeuge donnern im Minutentakt über den Sportplatz am Uranusweg. Von den Balkonen sind die Maschinen zum Greifen nah. Dennoch wollen viele in der Reinickendorfer Einflugschneise den Flughafen Tegel behalten. Sie fürchten sich vor Schlimmerem. Von Jan Menzel

Zwischen dem Stummel der Autobahn und der Asphaltwüste um den Kurt-Schumacher-Platz versteckt sich eine Perle: Die große Sportanlage am Uranusweg ist die Heimat des RFC Liberta und mit ihrer Weite und den alten hohen Bäumen mehr Park als Bolzplatz. Es gibt eine riesige Wiese, auf der am Wochenende Familien aus dem Kiez picknicken und die Kinder spielen, einen modernen Kunstrasenplatz, eine Sporthalle und einen saftig grünen Rasenplatz. "Diese Perle", sagt der Geschäftsführer des RFC Liberta Frank Kirstan, "wird von den Kindern aus dem Kiez genutzt. Das ist teilweise ein sehr schwieriger Kiez und die Kinder kommen oft schon sehr jung alleine hier rüber und das geht hier!" Dieses hier betont Kirstan deshalb so sehr, weil nach dem Ende des Flugbetriebs in Tegel auf dem Sportplatz Wohnungen gebaut werden sollen.

RFC Liberta, Vereinsgeschäftsführer Frank Kirstan (rechts) , Spielbetriebsleiter Peter Hahn (links)

Vereinsmitglieder sind hin- und hergerissen

Die Fußballer sollen dann auf Flächen des still gelegten Flughafens umziehen. Der neue Platz soll besser, moderner und schöner werden, versprechen Landes- und Bezirkspolitiker. Von den Stadtplanern haben sich die Vereinsmitglieder mehrfach die Pläne für die Nachnutzung des Flughafengeländes und die Aufwertung des Kiezes vorstellen lassen. Doch beim RFC Liberta sind sie hin- und hergerissen. Für die Kinder aus dem Kiez wäre der Sportplatz dann nicht mehr so einfach erreichbar – sie müssten eine vierspurige Hauptstraße überqueren, gibt Vereinsgeschäftsführer Kirstan zu bedenken. Doch bei aller Skepsis und bei aller Liebe zum angestammten Vereins-Areal will Kirstan auch, dass der Flugbetrieb aufhört. "Ich wohne selber in der Einflugschneise und mache mir oft Sorgen bei dem Andrang von Flugzeugen. Was wäre denn, wenn so ein Teil hier runterfällt?" fragt der 52-Jährige.

Veranstaltung 19. September 2017 | 19:00 Uhr - Welche Zukunft für Tegel? Der Tagesspiegel lädt in Kooperation mit dem rbb am Dienstag, 19. September, in die Urania. Gäste: der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft (Bündnis90/Die Grünen), Professor Helge Sodan, Ex-Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes, der FDP-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, sowie Matthias Brauner, Vorsitzender der CDU. Das rbb Fernsehen zeigt die Debatte am 20.09. von 22:15 bis 23:00 Uhr.

Viele Anwohner haben ihre Meinung zum Flughafen geändert

Neben Kirstan steht Peter Hahn hinter der Absperrung des Kunstrasenplatzes und schaut beim Training zu. Hahn hat hier schon als Schüler gekickt. Jetzt ist der 72-Jährige Jugendleiter, Mann für alles und so etwas wie die Seele des Vereins. Hahn mag dem Versprechen auf eine neue bessere Anlage an anderer Stelle nicht so recht Glauben schenken. Niemand wisse, was in ein paar Jahren sei und ob die Politiker, die jetzt Versprechen machen, dann noch an den Entscheidungshebeln sitzen, sagt Hahn. Tegel erscheint dem Vereins-Urgestein dagegen als eine Art Lebensversicherung für seinen Platz: "Ich habe viele Sportskameraden miterlebt, die in den umliegenden Straßen wohnen und die gesagt haben: Vor fünf Jahren war ich noch dafür, dass der Flughafen wegkommt - inzwischen hat sich meine Meinung geändert."

"Für Tegel, weil sonst die Mieten steigen"

So wie die Sportler um ihren Platz und die Zukunft des RFC Liberta 1914 e. V. bangen, sorgen sich auch Mieter in den Straßen rund um den viel befahrenen Kurt-Schumacher-Platz. Noch ist die Gegend günstig, noch sind die Mieten bezahlbar. Doch viele Anwohner befürchten, dass sich das ändern könnte, sobald der Fluglärm verstummt und die ganze Gegend schlagartig sehr viel attraktiver wird. An der Gotthardstraße, ganz in der Nähe, wartet eine junge Frau mit ihrem Mischlingshund an der Bushaltestelle. "Ich hab‘ Angst, weil das jetzt schon anfängt, dass sie die Mieten höher machen", sagte sie. Ein Haus weiter sortiert Mieter Siegfried Liesener seinen Hausmüll in die verschiedenen Tonnen und Container. Auch er ist eindeutig: "Tegel soll offen bleiben, weil die Mieten sonst steigen. Bei uns haben sie gerade Modernisierungsmaßnahmen gemacht."

Flugzeug im Landeanflug

Mieterverein warnt vor "Angstmacherei"

Diese Stimmung kennt Helmut Möller gut. Er kämpft in einer Bürgerinitiative dafür, dass Tegel schließt und der Lärm aufhört. Möller kämpft gleichzeitig dafür, dass die Mieten im Kiez bezahlbar bleiben. Er engagiert sich im Mieterverein in Reinickendorf und bekommt in den Sprechstunden immer wieder das Argument zu hören, dass die Mieten günstig bleiben, so lange Tegel offen bleibt. "Da sagen wir einfach nur: Nein, das ist Angstmacherei", hält Möller dagegen. Der Fluglärm sei keine Garantie für günstiges Wohnen. "Selbst jetzt zu Zeiten des Flugverkehrs erleben wir hier Mietsteigerungen, die einfach gar nicht zu vertreten sind", so der Mann vom Mieterverein. Das einzige was wirklich helfe, sei der Wohnungsneubau, sagt er und zeigt Richtung Flughafengelände. Dort soll neben dem neuen Sportplatz für den RFC Liberta ein ganzes Stadtviertel mit bis zu 9.000 Wohnungen neu gebaut werden.