Der Streit über einen Informationsbrief des Berliner Senats zur Schließung des Flughafens Tegel beschäftigt nun das Verwaltungsgericht. Die Initiative "Berlin braucht Tegel" reichte einen Eilantrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung ein, um die Versendung des Briefes zu verhindern.



Der Antrag auf einstweilige Anordnung sei am Montagabend eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Wegen der Eilbedürftigkeit werde der Vorgang nun in den kommenden Tagen geprüft. Vor einer Entscheidung werde auch der Senat angehört. Mit dem Schreiben wollte der rot-rot-grüne Senat für eine Schließung Tegels werben; es sollte an alle Haushalte verschickt werden.



In dem Antrag, über den zunächst die "Berliner Morgenpost" (Dienstag) berichtete, beklagt die Initiative mangelnde Chancengleichheit. Der Senat gebe deutlich mehr Geld für den Wahlkampf aus als die Initiatoren des Volksentscheids. Weiteres Argument: Aus Sicht des Bündnisses hätte der Senat den Auftrag für die Aktion ausschreiben müssen.