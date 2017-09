Protest in Berlin gegen eine mögliche Tegel-Offenhaltung: Anwohner und Aktivisten kündigten bei einer Demonstration an, ab kommender Woche mit Infoständen für das Aus des Flughafens zu werben. Die Stimmung drehe sich gerade gegen den Airport, heißt es.

Rund 200 Anwohner und Aktivisten haben am Freitag in Berlin-Reinickendorf gegen eine Offenhaltung des Flughafens Tegel demonstriert. Mit Transparenten und Plakaten machten sie am Kurt-Schumacher-Platz mobil und kündigten an, ab Montag in ganz Berlin mit Infoständen für ein Aus des Airports zu werben.

Unter den Demonstranten waren auch Anhänger der Initiative "Danke Tegel - es reicht". Einer ihrer Vertreter, Holger Lück, betonte im rbb, drei Wochen vor dem entsprechenden Volksentscheid drehe sich die Stimmung in Berlin. Noch lägen die Anhänger einer Tegel-Offenhaltung in Umfragen vorn, das ändere sich aber gerade, ist Lück sich sicher.