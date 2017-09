Ex-Flughafenchef Mehdorn: TXL kann profitabel sein

Horst Berlin Sonntag, 03.09.2017 | 15:35 Uhr

Tegel für "Geschäftsreisende und Regierungsmitglieder"...



Mal davon abgesehen, dass es genau das ist, was auch die FDP "plant": Warum bedeutet dieses "Konzept", dass Tegel profitabel betrieben werden kann? Erschließt sich mir nicht.



Was mir aber klar ist: Der urlaubsreisende Berliner startet dann von BER. Ihm bring die Offenhaltung von Tegel dann vielleicht eine etwas kürzere Schlange am Checkin.



Übrigens: Der Verein, der den Volksentscheid initiiert hat, hat zwar ein Konzept für den Weiterbetrieb, will dieses aber erst nach dem Volksentscheid bekannt geben. Erst mal abstimmen lassen, die Fakten kommen später.